Некоторые граждане Украины получат возможность зарегистрироваться для получения новой денежной помощи в рамках проекта "Предоставление неотложной помощи для подготовки к зиме пострадавшим от конфликта общин и поддержки общин на освобожденных территориях". Отмечено, что получить денежную помощь станет возможным после выполнения определенных условий.

Инициатива реализована благодаря чешской гуманитарной организации "Человек в беде" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Главной целью денежной помощи является улучшение условий проживания домохозяйств, пострадавших в результате российской агрессии, в некоторых регионах страны.

Денежная помощь будет предназначена для расходов на аренду жилья и коммунальные услуги в течение 6 месяцев. Дополнительные выплаты в размере 5 000 грн получат домохозяйства, которые планируют переехать в новое жилье, и могут использоваться на расходы, связанные с поиском жилья или переездом.

Программа денежной помощи на аренду жилья касается переселенцев из Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Житомирской областей. Для участия в проекте могут подавать заявки домохозяйства от 3 человек, пострадавших от российской агрессии и имеющих статус внутриперемещенных лиц.

Приоритет ждя денежной помощи будет предоставляться определенным категориям населения, таким как семьи с тремя и более детьми, одинокие родители, беременные женщины, кормящие грудью матери, дети без сопровождения, лица с инвалидностью, а также те, чье жилье пострадало из-за агрессии после 24.02.2022 года.

Ожидается, что участники проекта смогут подать заявки до 10 декабря 2023, а ответы на них будут направляться в течение 30 дней с момента завершения срока регистрации.

Для получения дополнительной информации и консультаций можно обращаться по следующим контактным данным: горячая линия по номеру 0 800 210 174 (доступна с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу до 16:00) или электронная почта по адресу hotline.ukr@peopleinneed.net.

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