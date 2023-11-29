Співачка Оля Полякова, яка вирушила на відпочинок зі старшою дочкою, похвалилася кадрами з відпустки. Днями вона мала шестигодинну подорож до Кишинева, звідки вранці вилітав літак на Занзібар, де вона й вирішила зупинитися.

Полякова опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких вона знята на пляжі в купальнику. На знімках артистка демонструє різні пози, позуючи перед камерою. Раніше в Instagram Stories Полякова поділилася інформацією про те, що її старшу доньку Марію, з якою вона відпочиває на Занзібарі, було госпіталізовано.

«Хоч би що там було! Щоб не плакати, я сміюся! А ви так теж робите? – ділиться Полякова.

«А чого б Олі плакати, хіба в неї життя таке, як у нас... Уявляю, як хлопці в окопі дивляться на фото і читають "щоб не плакати, я сміюся". І одразу так їм полегшало на душі, так весело стало...; Хтось ху*рит, а хтось відпочиває за кордоном;

Я ні, бо мій чоловік на війні. Радість єдина, коли можу з ним поговорити; Мда, днище. Поки хлопці в холоді голод, ця дупу виставляє ...; Ось навіщо ті фото? Щоб людей вгамувати? Як зараз українцям важко люди без будинків залишалися, без копійки і тут така Полякова; що вона робить 😢 коли люди помирають на війні, тихо відпочивай навіщо викаблучуватися» - відповіли в мережі.

"Поділюся з вами, хотіли відволіктися, відпочити і трохи розслабитися. Але як кажуть: хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому свої плани... Маша ще в нас тільки в Занзібарі в лікарнях не була. Ось тут усі дами одягнені по-своєму, закриті. А ми в коротких шортах не підготовлені приїхали!" – поскаржилася Полякова.

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