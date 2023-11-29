Певица Оля Полякова, которая отправилась на отдых со старшей дочерью, похвалилась кадрами из отпуска. На днях ей предстояло шестичасовое путешествие до Кишинева, откуда утром вылетал самолет на Занзибар, где она и решила остановиться.

Полякова опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она запечатлена на пляже в купальнике. На снимках артистка демонстрирует различные позы, позируя перед камерой. Ранее в Instagram Stories Полякова поделилась информацией о том, что ее старшая дочь Мария, с которой она отдыхает на Занзибаре, была госпитализирована.

«Что бы там ни было! Чтоб не плакать я смеюсь! А вы так тоже делаете?» - делится Полякова.

«А чего бы Оле плакать, разве у нее жизнь такая, как у нас... Представляю, как ребята в окопе смотрят на фото и читают "чтобы не плакать, я смеюсь". И сразу так им стало легче на душе, так весело стало...; Кто-то ху*рит, а кто-то отдыхает за границей;

Я нет, потому что мой муж на войне. Радость единственная, когда могу с ним поговорить; Мда, днище. Пока ребята в холоде голоде, эта жопу выставляет…; Вот зачем те фото??? Чтобы людей позлить? Как сейчас украинцам тяжело люди без домов оставались, без копейки и здесь Полякова такая; что она делает 😢 когда люди умирают на войне, тихо отдыхай зачем выпендриваться» - ответили в сети.

"Поделюсь с вами, хотели отвлечься, отдохнуть и немного расслабиться. Но, как говорят: хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы... Маша еще у нас только в Занзибаре в больницах не бывала. Вот тут все дамы одеты по своему, закрыты. А мы в коротких шортах, не подготовленные приехали!" - пожаловалась Полякова.

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