Відома акторка, Народна артистка України Ольга Сумська повідомила про новий вид афери, з яким вона особисто зіштовхнулася.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська поскаржилася, що її почали діймати шахраї, і попередила українців про нову аферу.

Ольга Сумська показала скрін із Телеграму, де їй хтось нібито пропонує віддалену роботу, причому в коротенькому реченні зроблено купу помилок. Акторка пояснила, отримує подібні повідомлення уже втретє за день, і на них у жодному разі не можна відповідати.

"Новий вид афери! Будьте уважні! Не відповідайте на ці смс! Блокуйте і видаляйте! У мене вже третя за день", – пише Ольга Сумська.

Раніше Ольга Сумська показала відео, в яких умовах зараз доводиться виживати нашим захисникам на передовій, адже позиції наших бійців, як і решту території України, також засипало снігом.

"Не тішить сніг. Немає більше радості у ньому. Душа болить ... За кожного, хто там — на нульовому …🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Заходимо в сторіс! Підтримуємо збори для наших рідних воїнів!‼️👆🏻Підписуємо петиції!🙏🏻", – наголосила Ольга Сумська.

Українці в коментарях під постом Ольги Сумської також підтримали наших захисників: "Дуже боляче! Сніг більше не радує...страшно це все уявляти, а це все реальність...😢😢😢 Боже, збережи наших найкращих, наших Воїнів, пошли їм сил, безпеки, міцного здоров'я, нехай Вони всі повернуться додому живими".

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