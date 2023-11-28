В сторис на своей странице в Instagram Ольга Сумская пожаловалась, что ее начали донимать мошенники, и предупредила украинцев о новой афере.

Ольга Сумская показала скрин из Телеграма, где ей кто-то якобы предлагает удаленную работу, причем в коротеньком предложении сделано множество ошибок. Актриса объяснила, получает подобные сообщения уже третий раз за день, и на них ни в коем случае нельзя отвечать.

"Новый вид аферы! Будьте внимательны! Не отвечайте на эти смс! Блокируйте и удаляйте! У меня уже третья за день", – пишет Ольга Сумская.

Ранее Ольга Сумская показала видео, в каких условиях сейчас приходится выживать нашим защитникам на передовой, ведь позиции наших бойцов, как и остальную территорию Украины, также засыпало снегом.

"Не радует снег. Нет больше радости в нем. Душа болит… За каждого, кто там – на нулевом… Заходим в сторис! Поддерживаем сбор для наших родных воинов!‼️👆🏻Подписываем петиции!🙏🏻", – подчеркнула Ольга Сумская.

Украинцы в комментариях под постом Ольги Сумской также поддержали наших защитников: Очень больно! Снег больше не радует... страшно это все представлять, а это все реальность...😢😢😢 Боже, сохрани наших лучших, наших Воинов, пошли им сил, безопасности, крепкого здоровья, пусть Они все вернутся домой живыми".

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