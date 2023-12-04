Українська акторка і телеведуча Ольга Сумська показала чудовий рецепт страви, якою можна порадувати близьких і себе на сніданок.

Ольга Сумська пропонує на сніданок приготувати смачні французькі тости з бананом, пише Politeka.net.

Для рецепту французьких тостів з бананом Ольга Сумська пропонує взяти наступні інгредієнти: хліб - 8 скибок, банан - 3 шт., яйця - 3 шт., молоко - 150 мл., а також дві столові ложки вершкового масла, чотири столових ложки вершкового сиру, а також цукор, ванільний цукор і корицю за смаком.

Спочатку збиваємо у глибокій мисці яйця і додаємо молока, цукру, ваніль і корицю. Всі інгредієнти збиваємо виделкою або міксером.

До речі, французька назва цих тостів означає «втрачений хліб».

«Томущо його робили з черствого хліба і відтоті з’явилося безліч варіацій цієї надзвичайно смакоти», - розповіла Ольга Сумська в ефірі телеканала Київ, показуючи хід приготування страви Французькі тости з бананом.

Далі викладаємо на пательню вершкове масло. Скибочки батону занурюємо у яєчну суміш.

«Як тільки вони наситилися яєчною сумішшю, викладаємо на пательню», - розповіла Ольга Сумська.

На думку Сумської, готувати французькі тости найкраще з білого хліба.

Обсмажуємо тости з двох сторін.

Готові обсмажені грінки викладаємо на тарілку. Наступний крок готуємо пательню для обсмаження банана – для цього знову кладемо шматочок вершкового масла і додаємо трохи цукру. А також «буквально грамульку» водички.

Почищений банан розрізаємо навпіл і викладаємо на пательню.

«Дуже швидко вони м’якішають», - розповіла Ольга Сумська, підсмажуючи банан для французьких тостів.

Далі Сумська намазала кожну грінку вершковим маслом і зверху виклала ще скибочку підсмаженого хліба і обсмажений банан.

От і все, французьки тости з бананом за рецептом, який розповіла Ольга Сумська, можна подавати до столу.

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