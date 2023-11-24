Українська співачка Тіна Кароль каже, що такий сніданок і корисний, і поживний, і допомогає схуднути.

Тіна Кароль для дієтичного сніданку обирає гречку, пише Politeka.net.

«Найкраща дієта та єнерджі для топ дня», - казала Тіна Кароль, демонструючи своє дієтичне меню.

Окрім гречки Тіна Кароль їсть фрукти, а саме яблука і груші, а також овочі – огірок і помідор.

Зазначимо, що гречнева дієта – одна з найефективніших. Гречку слід варити на воді, не додаючи масла, солі і цукру.

Крупу можна трохи проварити, а можна просто склянку гречки залити двома склянками крутого окропу, гарненько укутати каструлю і поставити на ніч у тепле місце. Це і сніданок, і обід, і вечеря.

Гречану дієту також можна поєнувати з кефіром, додаючи в денне меню 1 літр кефіру.

Тіна Кароль, щоб залишатись стрункою, займається спортом, танцями, фітнесом і правильно харчується.

«Ніщо так не руйнує красу та тонус, як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control. Так, складно, коли постійні стреси, триматись. Але складніше дивитись на себе в дзеркало коли там щось, а не ти! Коротше, знайти такий білок – це квест. Але приємно потім», - казала Тіна Кароль, показуючи, як їсть варене яйце.

Головне правило харчування Тіни Кароль: більше білків та менше вуглеводів



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