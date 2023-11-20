Співачка Тіна Кароль має улюблений рецепт чаю, який зігріває її моменти смутку чи втоми.

Тіна Кароль так і говорила про нього - "чай для смутку", пише Politeka.net.

За словами Тіни Кароль, цей метод приготування чаю її улюблений.

Є чай, який я люблю. Який у мене з собою на зйомках. Особливо коли мені сумно. Це зелений чай, який вистоє на смаженому рисі», - розповідала Тіна Кароль.

Зазначимо, рисовий чай можна приготувати самому вдома або купити готовий продукт у магазині.

Чай з рисом стимулює травлення, очищує організм від шлаків, тонізує та бадьорить, зміцнює імунітет, насичує організм вітамінами, мінеральними та поживними речовинами.

Готується рисовий чай в домашніх умовах досить просто - необхідно взяти рис (середньозерновий) - 100 грамів і зелений крупнолистовий чай теж 100 грамів.

Необхідна кількість води – 300–500 мл.

Насамперед обсмажуємо рис на сухій сковороді до золотистого кольору. Даємо охолонути і змішуємо з чайним листям.

Далі заливаємо 1-2 чайні ложки суміші водою, температура якої має бути 80-85 °C. Даємо настоятися протягом 3-5 хвилин залежно від бажаної міцності.

У готовий чай можна додати трохи солі – морської чи звичайної.

Подавати такий чай треба гарячим, розливаючи разом із рисовими зернами.

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