У певицы Тины Кароль есть любимый рецепт чая, который согревает ее моменты грусти или усталости.

Тина Кароль так и говорила о нем – «чай для грусти», пишет Politeka.net.

По словам Тины Кароль, этот метод приготовления чая ее любимый.

«Есть чай, который я люблю. Который, у меня с собой на съемках. Особенно, когда мне грустно. Это зеленый чай, который выстоян на жареном рисе», - рассказывала Тина Кароль.

Отметим, рисовый чай можно приготовить самому дома или купить уже готовый продукт в магазине.

Чай с рисом стимулирует пищеварение, очищает организм от шлаков, тонизирует и бодрит, укрепляет иммунитет, насыщает организм витаминами, минеральными и питательными веществами.

Готовится рисовый чай в домашних условиях достаточно просто – необходимо взять рис (среднезерновой) – 100 граммов и зеленый чай крупнолистовой тоже 100 граммов.

Необходимое количество воды – 300-500 мл.

В первую очередь обжариваем рис на сухой сковороде до золотистого цвета. Даем остыть и смешиваем с чайными листьями.

Далее заливаем 1-2 чайные ложки смеси водой, температура которой должна быть 80-85 °C. Даём настояться в течение 3-5 минут в зависимости от желаемой крепости. В готовый чай можно добавить немного соли – морской либо обычной.

Подавать такой чай надо горячим, разливая вместе с рисовыми зернами.

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