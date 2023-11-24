Украинская певица Тина Кароль говорит, что такой завтрак и полезен, и питателен, и помогает похудеть.

Тина Кароль для диетического завтрака выбирает гречку, пишет Politeka.net.

«Лучшая диета и енерджи для топ дня», - говорила Тина Кароль, демонстрируя свое диетическое меню.

Кроме гречки Тина Кароль ест фрукты, а именно яблоки и груши, а также овощи – огурец и помидор.

Отметим, что гречневая диета – одна из самых эффективных. Гречку следует варить на воде, не добавляя масла, соли и сахара.

Крупу можно немного проварить, а можно просто стакан гречки залить двумя стаканами крутого кипятка, хорошенько укутать кастрюлю и поставить на ночь в теплое место. Это и завтрак, и обед, и ужин.

Гречневую диету также можно сочетать с кефиром, добавляя в дневное меню 1 литр кефира.

Тина Кароль, чтобы оставаться стройной, занимается спортом, танцами, фитнесом и правильно питается.

«Ничто так не разрушает красоту и тонус, как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control. Да, сложно, когда постоянные стрессы, держаться. Но сложнее смотреть на себя в зеркало, когда там что-то, а не ты! Короче, найти такой белок – это квест. Но приятно потом», – говорила Тина Кароль, показывая, как ест вареное яйцо.

Главное правило питания Тины Кароль: больше белков и меньше углеводов



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