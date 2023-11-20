Українська співачка Тіна Кароль висловила свої привітання синові Веніаміну з його 15-річчям. Цього особливого дня зіркова мама поділилася в Instagram атмосферним чорно-білим відео, знятим під час їхньої спільної фотосесії.

На кадрах Тіна з гордістю обіймає та спілкується зі своїм сином. Артистка зізналася, що вкладає у свого сина все найкраще і наголосила, що він – її найбільша інвестиція у життя. У повідомленні до ролика вона також пожартувала і пригрозила майбутній невістці, застерігаючи її від свекрухи.

"Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти – найбільша інвестиція в моє життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати невдовзі. Ох, дівчата! Стережіться свекрухи. Дорогий та єдиний" – поділилася Кароль.

Шанувальники також приєдналися до поздоровлень, зазначаючи, що Веніамін все більше стає схожим на свого батька, продюсера Євгена Огіра.

Нещодавно українська співачка Тіна Кароль приїхала до свого рідного Івано-Франківська, де готувалася до свого концерту. У вільний час артистка вирішила відвідати місця, де провела своє дитинство.

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