Известная певица Тина Кароль рассказала о том, как сильно повзрослел ее единственный сын.

Украинская певица Тина Кароль выразила свои поздравления сыну, Вениамину, с его 15-летием. В этот особенный день звездная мама поделилась в Instagram атмосферным черно-белым видео, снятым во время их совместной фотосессии.

На кадрах Тина с гордостью обнимает и общается со своим сыном. Артистка призналась, что вкладывает в своего сына все лучшее и подчеркнула, что он – ее самая большая инвестиция в жизни. В сообщении к ролику она также пошутила и пригрозила будущей невестке, предостерегая ее от свекрови.

"Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты – самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15! Как тебя кому-то отдать вскоре. Ох, девочки! Остерегайтесь свекрови. Дорогой и единственный" - поделилась Кароль.

Поклонники также присоединились к поздравлениям, отмечая, что Вениамин все больше становится похожим на своего отца, продюсера Евгения Огира.

Недавно украинская певица Тина Кароль приехала в свой родной Ивано-Франковск, где готовилась к своему концерту. В свободное время артистка также решила посетить места, где провела свое детство.

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