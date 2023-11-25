Приготування цього унікального десерту зі звичаної ряжанки не займе багато часу, а результат вразить кожного, хто його скуштує.

Для приготування десерту з ряжанки потрібні прості і бюджетні інгредієнти, які можна знайти в кожному магазині, пише Politeka.net.

Відома фудблогерка Ірина Димитрова радить взяти 850 г ряжанки, 140-160 г цукру, 1 ст л какао, а також 20 г швидкорозчинного желатину, 100 мл кип’яченої води, яка повинна бути холодною, а також 2 столові ложки какао (для другого шару).

Також для страви Простий десерт з ряжанки знадобиться трохи тертого шоколаду.

Спосіб приготування Простого десерту з ряжанки:

Спочатку до ряжанки додаємо цукор, какао і добре перемішуємо вінчиком або міксером.

Наступний крок у приготування десерту з ряжанки – швидкорозчинний желатин заливаємо холодною водою і даємо набухнути. Розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці і змішуємо з масою.

«Більшу частину маси розливаємо по формам і ставимо в холодильник приблизно на 20 хвилин», - розповідає фудблогерка про хід приготування простого десерту з ряжанки.

Решту маси (приблизно 1/5-1/6) змішуємо з двома столовими ложками какао.



Як розповідає фудблогерка, коли перший шар Простого десерта з ряжанки трошки схопиться, рівномірно треба розподілити верхній шар.

І знову ставимо десерт з ряжанки в холодильник приблизно на 2 години. Готовий десерт з ряжанки можна прикрасити натертим шоколадом.

Підписники фудблогерки, коментуючи Простий десерт з ряжанки, зазначаєть, що це дійсно дуже просто готується, а результат неймовірно смачний.

Зазначимо, в ряжанці міститься велика кількість вітамінів: вітамін А, вітамін В1 і вітамін В2, вітамін Е.

Крім того, в ряжанці багато кальцію і фосфору, необхідних для здоров'я кісток і профілактики остеопорозу, а також калій, магній і натрій.

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