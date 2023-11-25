Для приготовления десерта из ряженки нужны простые и бюджетные ингредиенты, которые можно найти в каждом магазине, пишет Politeka.net.
Известная фудблогер Ирина Димитрова советует взять 850 г ряженки, 140-160 г сахара, 1 ст л какао, а также 20 г быстрорастворимого желатина, 100 мл кипяченой воды, которая должна быть холодной, а также 2 столовых ложки какао (для второго слоя).
Также для блюда Простой десерт из ряженки понадобится немного тертого шоколада.
Способ приготовления Простого десерта из ряженки:
Сначала к ряженке добавляем сахар, какао и хорошо перемешиваем венчиком или миксером.
Следующий шаг в приготовлении десерта из ряженки – быстрорастворимый желатин заливаем холодной водой и даем набухнуть. Растапливаем на водяной бане или в микроволновке и смешиваем с массой.
«Большую часть массы разливаем по формам и ставим в холодильник примерно на 20 минут», – рассказывает фудблогер о ходе приготовления простого десерта из ряженки.
Остальную часть массы (приблизительно 1/5-1/6) смешиваем с двумя столовыми ложками какао.
Как рассказывает фудблогер, когда первый слой Простого десерта из ряженки немножко схватится, равномерно нужно распределить верхний слой
И снова ставим десерт из ряженки в холодильник примерно на 2 часа. Готовый десерт из ряженки можно украсить натертым шоколадом.
Подписчики фудблогера, комментируя простой десерт из ряженки, отмечает, что это действительно очень просто готовится, а результат невероятно вкусный.
Отметим, в ряженке содержится большое количество витаминов: витамин А, витамин В1 и витамин В2, витамин Е.
Кроме того, в ряженке много кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей и профилактики остеопороза, а также калий, магний и натрий.
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