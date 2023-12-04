Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала отличный рецепт блюда, которым можно порадовать близких и себя на завтрак.

Ольга Сумская предлагает на завтрак приготовить вкусные французские тосты с бананом, пишет Politeka.net.

Для рецепта французских тостов с бананом Ольга Сумская предлагает взять следующие ингредиенты: хлеб - 8 ломтиков, банан - 3 шт., яйца - 3 шт., молоко - 150 мл., а также две столовых ложки сливочного масла, четыре столовых ложки сливочного сыра, а также сахар, ванильный сахар и корицу по вкусу.

Сначала взбиваем в глубокой миске яйца и добавляем молоко, сахара, ваниль и корицу. Все ингредиенты взбиваем вилкой или миксером.

Кстати, французское название этих тостов означает «потерянный хлеб».

«Потому что его делали из черствого хлеба и с тех пор появилось множество вариаций этой необычайной вкусности», - рассказала Ольга Сумская в эфире телеканала Киев, показывая ход приготовления Французские тосты с бананом.

Далее выкладываем на сковороду сливочное масло. Ломтики батона погружаем в яичную смесь.

«Как только они напитались яичной смесью, выкладываем на сковороду», – рассказала Ольга Сумская.

По мнению Сумской, готовить французские тосты лучше всего из белого хлеба.

Обжариваем тосты с двух сторон.

Готовые обжаренные гренки выкладываем на тарелку. Следующий шаг - готовим сковороду для обжарки банана – для этого снова кладем кусочек сливочного масла и добавляем немного сахара. А также «буквально граммульку» водички.

Почищенный банан разрезаем пополам и выкладываем на сковороду.

«Очень быстро они становятся мягче», – рассказала Ольга Сумская, поджаривая банан для французских тостов.

Затем Сумская намазала каждую гренку сливочным маслом и сверху выложила еще ломтик поджаренного хлеба и обжаренный банан.

Вот и все, французские тосты с бананом по рецепту, который рассказала Ольга Сумская, можно подавать к столу.

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