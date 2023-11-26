Українська акторка і телеведуча Ольга Сумська пропонує спробувати приготувати смачну страву з курятини.

Ольга Сумська для приготування цієї страви Курячі гомілки у пікантному соусі радить взяти такі інгредієнти – гомілки, соєвий соус (на чотири гомілки знадобиться шість столових ложок), кетчуп (п’ять столових ложок), перець чилі свіжий – 1-2 шт, кілька зубчиків часника, рослинну олію, білий кунжут і сіль та перець за смаком.

Курячі гомілки викладаємо у форму для запікання і збризкаємо їх рослинною олією. Далі Ольга Сумська посипає майбутню страву сіллю та перцем і змашує руками кожну гомілку.

Духовку розігріваємо до 180 градусів і ставимо курячі гомілки на 20-25 хвилин.

Поки готуються курячі гомілки Ольга Сумська радить приготувати пікантний соус. Для цього у тарілці об’єднуємо п’ять ложок кетчупу і шість столових ложок соєвого соусу.

«Далі натираємо дрібно часник і нарізаємо перець чилі», - розповідає Ольга Сумська про хід приготування соусу.

Для соусу Ольга Сумська взяла половинку перця чилі і порізала дуже дрібненько.

Наступний крок – розігріваємо пательню і виливаємо соус.

«Нагріваємо, поки він не почне густіти», - радить Ольга Сумська.

І от вже прийшов час діставати з духовки курячі гомілки.

Далі Ольга Сумська виклала гомілки у киплячий на пательні соус.

«Соус ідеально підходить до нашої курки», - зазначила Ольга Сумська.

Гомілки тушкуємо у соусі приблизно п’ять хвилин. І от вони вже готові.

Останні крок – розігріваємо пательню, щоб трохи підсмажити кунжут.

Викладаємо гомілки на тарілку і посипаємо підсмаженим кунжутом.

Останні новини України:

Ольга Сумська показала, як приготувати бананово-кавову смакоту.

Без зайвого цукру - Ольга Сумська підказала, що додати у випічку для ідеального смаку.

Можна приготувати за п'ять хвилин - Аліна Гросу дала елементарний рецепт смачної закуски.