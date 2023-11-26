Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская предлагает попробовать приготовить вкусное блюдо из курятины.

Ольга Сумская для приготовления этого блюда Куриные голени в пикантном соусе советует взять такие ингредиенты – голени, соевый соус (на четыре голени понадобится шесть столовых ложек), кетчуп (пять столовых ложек), перец чили свежий – 1-2 шт, несколько зубчиков чеснока, растительное масло, белый кунжут и соль и перец по вкусу.

Куриные голени выкладываем в форму для запекания и сбрызгиваем их растительным маслом. Затем Ольга Сумская посыпает будущее блюдо солью и перцем и смазывает руками каждую голень.

Духовку разогреваем до 180 градусов и ставим куриные голени на 20-25 минут.

Пока готовятся куриные голени Ольга Сумская рекомендует приготовить пикантный соус. Для этого в тарелке соединяем пять ложек кетчупа и шесть столовых ложек соевого соуса.

«Далее натираем мелко чеснок и нарезаем перец чили», - рассказывает Ольга Сумская о ходе приготовления соуса.

Для соуса Ольга Сумская взяла половинку перца чили и порезала очень мелко.

Следующий шаг – разогреваем сковороду и выливаем соус.

«Нагреваем, пока он не станет густеть», - советует Ольга Сумская.

И вот уже пришло время доставать из духовки куриные голени.

Дальше Ольга Сумская выложила голени в кипящий на сковороде соус.

"Соус идеально подходит к нашей курице", - отметила Ольга Сумская.

Голени тушим в соусе примерно пять минут. И вот они уже готовы.

Последние шаг – разогреваем сковороду, чтобы немного поджарить кунжут.

Выкладываем голени на тарелку и посыпаем поджаренным кунжутом.

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