Цей дуже простий рецепт закуски від співачки Аліни Гросу стане в нагоді і в той момент, коли, як кажуть, гості на порозі і коли хочеться чогось смачного, але часу і бажання стояти біля плити немає.

Для приготування цієї простої закуски за рецептом співачки Аліни Гросу знадобляться такі інгредієнти: консервований тунець (одна баночка), два яйця, відварені круто, ½ цибулини, твердий сир – 50 грамів, дві столові ложки соусу «Цезар».

"У нашій сім'ї ми готуємо цю закуску, коли до нас несподівано повинні нагрянути гості", - розповідала Аліна Гросу на своїй сторінці в Інстаграм .

Сир трьом на великій тертці, цибулю дрібно нарізаємо. Також на великій тертці три яйця. Тунець розминаємо вилкою – це дуже легко зробити, тому з нього виходять чудові м'які салати та намазки.

Усі інгредієнти змішуємо та додаємо соус.

«Цю закуску можна подавати як салат, чи намазувати на бутерброд», - радить Аліна Гросу.

Така закуска з яйцем, сиром та тунцем ще й дуже ситна, бо в ній подвійна порція білка. Відчуття ситості вистачить надовго.

Звичайний твердий сир можна замінити на плавлений сир, а замість соусу "Цезар" взяти майонез. Також любителі закусок із тунцем радять додати маринований огірочок та прикрасити зеленню.

Зазначимо, тунець має високу харчову цінність, містить масу найцінніших речовин і вітамінів.

У м'ясі тунця майже немає жиру і холестерину, він багатий на вітаміни А, D і Е, омега-3 ненасиченими жирними кислотами, селеном, натрієм і калієм.

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