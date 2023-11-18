Этот очень простой рецепт закуски от певицы Алины Гросу пригодится и в тот момент, когда, как говорится, гости на пороге и когда хочется чего-то вкусного, но времени и желания стоять у плиты нет.

Для приготовления этой простой закуски по рецепту певицы Алины Гросу понядобятся такие ингредиенты: консервированный тунец (одна баночка), два яйца, отваренных вкрутую, ½ луковицы, твердый сыр – 50 граммов, две столовых ложки соуса «Цезарь».

«В нашей семье мы готовим эту закуску, когда к нам неожиданно должны нагрянуть гости», - рассказывала Алина Гросу на своей странице в Инстаграм.

Сыр трем на крупной терке, лук мелко нарезаем. Также на крупной терке трем яйца. Тунец разминаем вилкой – это очень легко сделать, поэтому из него получаются прекрасные мягкие салаты и намазки.

Все ингредиенты смешиваем и добавляем соус.

«Эту закуску можно подавать как салат, ну или намазывать на бутерброд», - советует Алина Гросу.

Такая закуска с яйцом, сыром и тунцом еще и очень сытная, потому что в ней двойная порция белка. Ощущения сытости хватит надолго.

Обычный твердый сыр можно заменить на плавленный сырок, а вместо соуса «Цезарь» взять майонез. Также любители закусок с тунцом советуют добавить маринованный огурчик и украсить зеленью.

Отметим, тунец обладает высокой пищевой ценностью, содержит массу ценнейших веществ и витаминов.

В мясе тунца почти нет жира и холестерина, он богат витаминами А, D и Е, омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, селеном, натрием и калием.

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