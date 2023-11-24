Українська акторка і телеведуча Ольга Сумська звернулася до українців з важливим закликом.

Ольга Сумська радить українцям відмовитись у цьому році від новорічної ялинки, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в Інстаграм Ольга Сумська закликала: «Не купуй ялинку!».

Ольга Сумська радить українцям витратити ці гроші на донати для ЗСУ.

Додамо, раніше ольга Сумська розповідала, що кожного дня молиться за українських захисників і дякує Богові за те, що бачить сонце.

«Я молилася за наших військових, за наших янголів, які сьогодні захищають українську землю. Не втомлюємося все робити, не втомлюємося їх підтримувати, адже їм сьогодні найспекотніше і найтяжче», - зазначила ольга Сумська в ефірі телемарафону.

Ольга Сумська впевнена, що Україна переможе російських загарбників і закликала українців допомогати ЗСУ, робити все, щоб наблизити перемогу і не впадати у відчай.

«Я просто запевняю вас, українці, перемога не за горами. Не падати духом! Триматися! І вірити у нашу перемогу!", - казала Ольга Сумська.

За словами Ольги Сумської, до неї підходять переселенці і вона плаче разом з ними. Одного разу до Сумської підійшов хлопчик з Бахмута і запитав, чи він зможе повернутися.

«Я розплакалась, обняла його і запевнила, що все буде добре. Інакше й бути не може», - зазначала Ольга Сумська.

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