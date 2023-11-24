Українська телеведуча і акторка Ольга Сумська опублікувала кадри, від яких стискається серце.

Ольга Сумська показала на своїй сторінці в Інстаграм молодого красеня, воїна, пише Politeka.net.

Український захисник шле вітання родині, дарує найріднішим повітряні поцілунки, посміхаєтсья на камеру.

Ольг Сумська повідомила, що молодий Герой загинув. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російських загарбників.

«Найкращі сини України. Біль. Світла пам’ять», - прокоментувала кадри з воїном Ольга Сумська.

Раніше Ольга Сумська розповідала, що пам’ятає день повномасштабного вторгнення РФ в Україну до найменьших дрібниць.

Ольга Сумська переконана, що, не дивлячись на страшний біль, який оселився в серці кожного українця, наш народ залишається сильним.

«Тому міцніше треба обійняти тих, хто поруч і сказати одне одному – ми переможемо! Віримо в ЗСУ», - казала Ольга Сумська.

Також Ольга Сумська закликала молитися за українських захисників, які зараз на передовій боряться за нашу Україну.

Ольга Сумська також публікувала сумне фото, яке було зроблено на початку вторгнення Росії в Україну.

На знімку Ольга Сумська, без косметики зачіски і заплакана, в обіймах свого чоловіка – актора Віталія Борисюка.

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Також повідомлялось, що Ольга Сумска підказала, що додати у пиріг, щоб він вийшов неймовірно смачним.