Співак і військовослужбовець Віталій Козловський розповів, що українцям у жодному разі не можна робити стосовно наших захисників.

На своїй сторінці в Instagram Віталій Козловський розмістив світлину разом зі своїми побратимами, з якими пережив страшний обстріл на передовій. Ці події й надихнули співака на нову пісню під назвою "Навкруги".

"Це мої побратими. З ними я пережив те, що вилилось у пісню «Навкруги». Я дуже хочу, щоб ми ні на мить не забували, що військові - не статистика, не знеособлена лінія фронту. Не живе втілення думки про те, що «війна десь там далеко», яка часом підсвідомо закрадається до декого, хто в безпеці і в тилу", – пише Віталій Козловський.

Віталій Козловський та четверо його побратимів провели пекельну ніч у бліндажі, поки окупанти 2,5 години крили позиції наших захисників снарядами.





"Кожен з них - Людина. Окремий всесвіт з мрій, досвіду, намірів, переживань. Ця людина жила своїм життям, мала плани, родину, свою справу - і усім цим пожертвувала заради нашого світлого завтра. І цій людині набагато легше боротися і знаходитись в нелюдських умовах, постійно відчуваючи віру і підтримку, знаючи, наскільки вона потрібна та який міцний тил стоїть за її спиною", – наголосив Віталій Козловський.



Співак додав, що найкраще, що ми можемо зробити - підтримувати захисників, допомагати, донатити, вірити.

"Найгірше і найстрашніше - проявити зневагу, забути або бути байдужим до захисників. Це те, чого сьогодні не можна ані виправдати, ані пробачити", – переконаний Віталій Козловський.

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