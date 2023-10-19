Віталій Козловський висловив рішучість надавати максимальну підтримку українським військовим у тій ролі, яку йому буде надано.

Український співак Віталій Козловський, якого у червні призвали на військову службу, поділився інформацією про майбутні зміни у своїй військовій кар'єрі. Артист оголосив про це через свій аккаунт у Instagram Stories, повідомивши, що він більше не є частиною Національної гвардії.

Козловський не надав деталей про причини цієї зміни, але пообіцяв, що найближчим часом поділиться більш детальною інформацією.

Раніше Козловський розповідав про те, що його перевели до іншої військової частини, проте тривалість цього переведення залишалася невідомою. Незважаючи на невизначеність у справі терміну служби, Віталій Козловський висловив рішучість надавати максимальну підтримку українським військовим у тій ролі, яку йому буде надано.

"Більше не в Нацгвардії! Черговий етап розпочато. Подробиці пізніше", - несподівано оголосив Козловський.

Раніше у своєму Instagram-акаунті український співак Віталій Козловський розповів про складну ситуацію, пов'язану з його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який забирає значну частину його військової зарплати.

Борг не виник через розрив контракту з Козловським. Після завершення співпраці Козловський виконав свої старі пісні на концерті, права на які все ще належали Кондратюку. Хоча з юридичної точки зору це дійсно в рамках договору, нинішні обставини справи надають цій ситуації певної дивності.

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