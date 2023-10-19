Виталий Козловский выразил решимость оказывать максимальную поддержку украинским военным в той роли, которая ему будет предоставлена.

Украинский певец Виталий Козловский, которого в июне призвали на военную службу, поделился информацией о предстоящих изменениях в своей воинской карьере. Артист объявил об этом через свой аккаунт в Instagram Stories, сообщив, что он больше не является частью Национальной гвардии.

Козловский не предоставил деталей о причинах этой перемены, но пообещал, что в ближайшее время поделится более подробной информацией.

Ранее, Козловский рассказывал о том, что его перевели в другую воинскую часть, однако длительность этого перевода оставалась неизвестной. Несмотря на неопределенность в деле срока службы, Виталий Козловский выразил решимость оказывать максимальную поддержку украинским военным в той роли, которая ему будет предоставлена.

"Больше не в Нацгвардии! Очередной этап начат. Подробности позже", - неожиданно объявил Козловский.

Ранее в своем Instagram-аккаунте, украинский певец Виталий Козловский рассказал о сложной ситуации, связанной с его бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который забирает значительную часть его военной зарплаты.

Долг не возник из-за разрыва контракта с Козловским. После завершения сотрудничества, Козловский исполнил свои старые песни на концерте, права на которые всё еще принадлежали Кондратюку. Хотя с юридической точки зрения это действительно в рамках договора, нынешние обстоятельства дела придают этой ситуации некоторую странность.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Голос страны" Даниэль Салем, служащий в ВСУ, неожиданно высказался о женщинах.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь после получения повестки.

Также Politeka писала, что лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ответил на критику его "развлечений" во время войны.