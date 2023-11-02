Напередодні в російських Z-пабліках з'явилася новина, де в огидній формі повідомили, що нібито Віталій Козловський загинув на війні, але насправді це фейк.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Віталій Козловський розмістив відеозвернення до українців, у якому прокоментував цю жалюгідну маніпуляцію окупантів.

"Мені люди показали новину, де наші кончені сусіди мене вже встигли поховати, але я живий, я в порядку і вдячний усім, хто хвилювався. Часи такі, що інформацію треба дуже ретельно перевіряти, і навіть дізнавшись найстрашніше з неофіційних джерел про когось із ваших близьких, не поспішайте панікувати", — заявив Віталій Козловський.

Козловський пояснив, що це може бути помилка або просто маніпуляція і фейк.

"А якщо вороги вже маніпулюють смертями живих, і в хід ідуть такі дешеві методи, значить, справи, напевно, в них дуже кепські. Ще більше маємо зосередитись на тому, щоб допомагати нашим", — наголосив Віталій Козловський.

Співак закликав українців долучатися до збору на квадроцикл для його побратимів, які зараз воюють на сході на гарячому напрямку. Квадроцикл дуже потрібен, щоб оперативно вивозити поранених із зони бойових дій. Крім того, ще є список інших актуальних потреб хлопців.

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