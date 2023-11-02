Накануне в российских Z-пабликах появилась новость, где в отвратительной форме сообщили, что Виталий Козловский якобы погиб на войне, но на самом деле это фейк.

На своей странице в Instagram Виталий Козловский разместил видеообращение к украинцам, в котором прокомментировал эту жалкую манипуляцию оккупантов.

"Мне люди показали новость, где наши конченые соседи меня уже успели похоронить, но я жив, я в порядке и благодарен всем, кто волновался. Времена такие, что информацию надо очень тщательно проверять, и даже узнав самое страшное из неофициальных источников о ком-то из ваших близких, не спешите паниковать", - заявил Виталий Козловский.

Козловский объяснил, что это может быть ошибка или просто манипуляция и фейк.

"А если враги уже манипулируют смертями живых, и в ход идут такие дешевые методы, значит дела, наверное, у них очень плохи. Еще больше должны сосредоточиться на том, чтобы помогать нашим", — подчеркнул Виталий Козловский.

Певец призвал украинцев присоединяться к сбору на квадроцикл для его собратьев, которые сейчас воюют на востоке на горячем направлении. Квадроцикл очень нужен, чтобы оперативно вывозить раненых из зоны боевых действий. Кроме того, есть список других актуальных потребностей ребят.

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