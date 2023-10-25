Після безлічі конфліктів та розбіжностей із колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, популярний артист та військовий Віталій Козловський вирішив поставити крапку у їхній суперечці. Коли Кондратюк відмовився дійти згоди, Козловський заявив, що його метою більше не є вирішення ситуації, а скоріше остаточне завершення цієї суперечки.

Козловський стверджує, що Кондратюк прагне не лише зруйнувати його імідж, а й дискредитувати його як особистість, ігноруючи при цьому причини, з яких вони розійшлися, та зусилля Козловського щодо пошуку компромісу.

Козловський також висловив розчарування у тому, що ця суперечка більше не пов'язана із справедливістю чи захистом його авторських прав, і що Кондратюк, здається, не зацікавлений у законному чи моральному врегулюванні цієї ситуації.

"Я на 90% впевнений, що все саме так, і це лише жалюгідна спроба помсти і прояв гордині. Однак я все ж таки тримав 10% надії на можливість розуміння. Мабуть, настав час зробити остаточні висновки" - зізнався Козловський.

Раніше Козловський наголосив, що з представниками продюсера вже частково дійшов умов згоди, але Кондратюк нібито категорично відмовився зустрітися та зафіксувати домовленості особисто.

Останні новини України:

Ольга Сумська втрутилася в скандал Кондратюка і Козловського.

Віталій Козловський розповів нові деталі скандалу з Кондратюком.

Кондратюк звинуватив Козловського в брехні.