После множества конфликтов и разногласий с бывшим продюсером Игорем Кондратюком, популярный артист и военный Виталий Козловский решил поставить точку в их споре. Когда Кондратюк отказался прийти к соглашению, Козловский заявил, что его целью больше не является разрешение ситуации, а скорее окончательное завершение этого спора.

Козловский утверждает, что Кондратюк стремится не только разрушить его имидж, но и дискредитировать его как личность, игнорируя при этом причины, по которым они разошлись, и усилия Козловского по поиску компромисса.

Козловский также выразил разочарование в том, что этот спор больше не связан с справедливостью или защитой его авторских прав, и что Кондратюк, кажется, не заинтересован в законном или моральном урегулировании этой ситуации.

"Я на 90% уверен, что всё именно так, и это всего лишь жалкая попытка мести и проявление гордыни. Однако я всё же держал 10% надежды на возможность понимания. Пожалуй, пришло время сделать окончательные выводы" - признался Козловский.

Ранее Козловский подчеркнул, что с представителями продюсера уже частично пришел к условиям согласия, но Кондратюк якобы категорически отказался встретиться и зафиксировать договоренности лично.

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