Козловский обращался к Игорю Кондратюку с просьбой приостановить взыскание во время его военной службы, но он отказался от этой просьбы.

В своем Instagram-аккаунте, украинский певец Виталий Козловский рассказал о сложной ситуации, связанной с его бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который забирает значительную часть его военной зарплаты.

Разбирательства в судах длится уже десять лет, и Артем Козловский уже выплатил 1 миллион гривен, но ему всё равно предстоит расплатиться с еще 2 миллионами. Певец просил Кондратюка отсрочить взыскание на время своей военной службы, но получил отказ.

Долг не возник из-за разрыва контракта с Козловским. После завершения сотрудничества, Козловский исполнил свои старые песни на концерте, права на которые всё еще принадлежали Кондратюку. Хотя с юридической точки зрения это действительно в рамках договора, нынешние обстоятельства дела придают этой ситуации некоторую странность.

Важно отметить, что средства автоматически блокируются и полностью списываются исполнительной службой после начисления на его банковский счет.

"Осознание этого на передовой воспринимается совсем иначе, чем на цивилке. Потому что большое количество потребностей мы с ребятами закрывали срочно сами, скидываясь. У кого родные на войне, меня поймут. Должен был развести руками и объяснять ситуацию своим, потому что скидываться было уже нечем", - признался артист.

«Держитесь, Виталий! А я, оказалось, так ошибалась по отношению к Кондратюку... Всегда считала его порядочным человеком...😢; Может и ему пора повестку???; Диванные эти войска надоели уже всем! Ребята гибнут на войне ради их зад в теплой кровати, а им все мало и мало;

То ли тот Игорь Кондратюк, который сейчас в США выступает; Эта история одно возмущение, как молодого парня обставил пропитанный дед и такое везде старожилы наживаются на молодежи на работах везде; Пусть идет на передовую сам и заработает так как это делают ребята». Но ведь сидеть где-то в тепле и требовать долги легче, чем на передовой. Как так можно??? Это в полной мере показывает всю человеческую сущность Кондратюка» - возмутились украинцы из-за скандала.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Голос страны" Даниэль Салем, служащий в ВСУ, неожиданно высказался о женщинах.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь после получения повестки.

Также Politeka писала, что лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ответил на критику его "развлечений" во время войны.