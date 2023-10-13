Скандал між українським продюсером Ігорем Кондратюком і співаком Віталієм Козловським, який зараз служить у ЗСУ, спалахнув з новою силою.

Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував нові звинувачення і пояснив свою точку зору у скандалі з Віталієм Козловським, пише Politeka.net.

Ігор Кондратюк запевняє, що Віталій Козловський каже неправду. Мова йде про те, що нібито Кондратюк під час війни забирає у Козловського «левову частку» його, військовослужбовця, зарплатні.

«Він, як завжди – обманює. Хоча про такого завзятого рецидивіста-обманщика доцільніше вжити слово «бреше», - зазначив Кондратюк на своїй сторінці в Facebook.

За словами Ігоря Кондратюка, з моменту постановки Віталія Козловськогона облік в одну з частин Нацгвардії на його, Кондратюка, користь, згідно виконавчого впровадження, стягується 1/5 частина його зарплатні. Стягування робиться згідно закону.

«Їх же потрібно виконувати, чи не так? У серпні я отримав 4608,26 гривень, у вересні – 4586,70 гривень. Повторюю, це – 20% від нинішньої зарплати ВК», - розповів Кондратюк.

Ігор Кондратюк зазначив, що, якщо з Козловського стягуються ще кошти і він майже нічого не отримує на руки, то це означає, гроші з його зарплатні стягуються ще на чиюсь користь.

Може, каже Кондратюк, Козловський ще комусь винен, або виплачує кредит.

«Так що шановні побратими ВК, я не забираю ні всю його зарплату, ні навіть значну частину. До того ж, я не маю права заборонити виконавчі службі виконувати свою роботу. Читайте закони! А вони кажуть: я не забираю, я повертаю своє», - підкреслив Кондратюк.

Також Ігор Кондратюк назвав Віталія Козловського рецидивістом-порушником авторського права

«До того ж, ВК обманює усіх. Мене, вас, державу… Прочитавши інтерв’ю від 10 травня 2023 року, ви зрозумієте, що при вартості концерту у 100 тисяч гривень, ВК мав би перевести мені 20 тисяч гривень (20%) лише за один концерт! Порушувати закон не можна нікому. Навіть – орденоносному ВК. Уявіть!», - висловився Ігор Кондратюк.

Також Кондратюк звернувся до Козловського:

«Вертайся з Перемогою! Дай багацько концертів, віддай свій ганебний борг (чи борги?) і, будь-ласка, будь надалі законослухняним громадянином!».

Відповідаючи на критику, Ігор Кондратюк зазначив, що злодіїв потрібно карати:

«Козловський спіймав "звізду", не зміг спокійно піти від продюсера, оголосив себе правовласником своїх пісень (що ніколи не було правдою), та ще й гнав на людей, що його зробили. І я, довго подумавши, вирішив, що мої принципи такі, що "злодій має сидіти"».

Нагадаємо, що судова тяганина між Козловським і Кондратюком триває вже багато років.

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