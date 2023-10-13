Скандал между украинским продюсером Игорем Кондратюком и певцом Виталием Козловским, который сейчас служит в ВСУ, вспыхнул с новой силой.

Продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал новые обвинения и объяснил свою точку зрения в скандале с Виталием Козловским, пишет Politeka.net.

Игорь Кондратюк уверяет, что Виталий Козловский говорит неправду. Речь идет о том, что Кондратюк якобы во время войны забирает у Козловского «львиную долю» его, военнослужащего, зарплаты.

«Он, как всегда – обманывает. Хотя о таком упорном рецидивисте-обманщике целесообразнее употребить слово «лжет» , - отметил Кондратюк на своей странице в Facebook.

По словам Игоря Кондратюка, с момента постановки Виталия Козловского на учет в одну из частей Нацгвардии в его, "Кондратюка, пользу, согласно исполнительному внедрению, взимается 1/5 часть его зарплаты. Взимание производится согласно закону.

«Их же нужно выполнять, не правда ли? В августе я получил 4608,26 грн, в сентябре – 4586,70 грн. Повторяю, это – 20% от нынешней зарплаты ВК» , - рассказал Кондратюк.

Игорь Кондратюк отметил, что если с Козловского взимаются еще средства и он почти ничего не получает на руки, то это значит, деньги с его зарплаты взимаются еще в чью-то пользу.

Может, говорит Кондратюк, Козловский еще кому-то виноват или выплачивает кредит.

«Так что уважаемые собратья ВК, я не забираю ни всю его зарплату, ни даже значительную часть. К тому же я не имею права запретить исполнительной службе выполнять свою работу. Читайте законы! А они говорят: я не забираю, я возвращаю свое» , - подчеркнул Кондратюк.

Также Игорь Кондратюк назвал Виталия Козловского рецидивистом-нарушителем авторского права

«К тому же, ВК обманывает всех. Меня, вас, государство… Прочитав интервью от 10 мая 2023 года, вы поймете, что при стоимости концерта в 100 тысяч гривен, ВК должен перевести мне 20 тысяч гривен (20%) только за один концерт! Нарушать закон нельзя некому. Даже – орденоносному ВК. Представьте!» , – выразился Игорь Кондратюк.

Также Кондратюк обратился к Козловскому:

«Возвращайся с Победой! Дай много концертов, отдай свой позорный долг (долги ли?) и, пожалуйста, будь в дальнейшем законопослушным гражданином!».

Отвечая на критику, Игорь Кондратюк отметил, что нарушителей нужно наказывать:

«Козловский поймал звезду, не смог спокойно уйти от продюсера, объявил себя правообладателем своих песен (что никогда не было правдой), да еще и гнал на людей, которые его сделали. И я, долго подумав, решил, что мои принципы таковы, что "вор должен сидеть"» .

Напомним, что судебная тяжба между Козловским и Кондратюком длится уже много лет.

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