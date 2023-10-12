Козловський звертався до Ігоря Кондратюка із проханням призупинити стягнення під час його військової служби, але він відмовився від цього прохання.

У своєму Instagram-акаунті український співак Віталій Козловський розповів про складну ситуацію, пов'язану з його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який забирає значну частину його військової зарплати.

Розгляд у судах триває вже десять років, і Артем Козловський уже виплатив 1 мільйон гривень, але йому все одно доведеться розплатитися ще з 2 мільйонами. Співак просив Кондратюка відстрочити стягнення на час своєї військової служби, але отримав відмову.

Борг не виник через розрив контракту з Козловським. Після завершення співпраці Козловський виконав свої старі пісні на концерті, права на які все ще належали Кондратюку. Хоча з юридичної точки зору це дійсно в рамках договору, нинішні обставини справи надають цій ситуації певної дивності.

Важливо відзначити, що кошти автоматично блокуються та повністю списуються виконавчою службою після нарахування на його банківський рахунок.

"Свідомість цього на передовій сприймається зовсім інакше, ніж на цивілці. Тому що велику кількість потреб ми з хлопцями закривали терміново самі, скидаючись. У кого рідні на війні, мене зрозуміють. Мав розвести руками і пояснювати ситуацію своїм, бо скидатися було вже нічим", - зізнався артист.

«Тримайтеся, Віталію! А я, виявилося, так помилялася стосовно Кондратюка... Завжди вважала його за порядну людину...😢; Може і йому час повістку???; Дивовані ці війська набридли вже всім! Хлопці гинуть на війні заради їхнього зад у теплому ліжку, а їм все мало і мало;

Чи той Ігор Кондратюк, який зараз у США виступає; Ця історія – одне обурення, як молодого хлопця обставив просочений дід і таке скрізь старожили наживаються на молоді на роботах скрізь; Нехай іде на передову сам і заробить, бо це роблять хлопці». Але ж сидіти десь у теплі та вимагати борги легше, ніж на передовій. Як так можна??? Це повною мірою показує всю людську сутність Кондратюка», - обурилися українці через скандал.

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