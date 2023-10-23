Напередодні Віталій Козловський заявив, що більше не служить у Національній гвардії, але поки не став розкривати, куди саме він переходить.

Але тепер Козловський на своїй сторінці в Instagram показав фото з побратимами та терміново звернувся до українців по допомогу.

"Це хлопці, разом з якими ми проходили бойову підготовку. Зараз вони на сході на гарячому напрямку. Є багато потреб, у закритті яких їм дуже потрібна допомога. Найкритичніша необхідність зараз - потужний квадроцикл для евакуації поранених. Для його придбання ми відкрили збір. Будемо дуже вдячні кожному, хто долучиться, бо це ціна життя поранених хлопців", — наголосив Віталій Козловський.

Віталій Козловський додав, що ще є список інших актуальних потреб захисників:

Шини 245/70×16 (болотні) - 2 шт.

Буржуйка - ще 2 шт.

Аптечка (IFAK) - 30 шт.

спальники (зимові) + каремат

лопата маленька, лопата "американка"

гідратор (3 л) - 30 шт.

зимові речі (фліска, термуха, рукавички, шапка, шкарпетки).

рюкзак (бойовий) - 30 шт.

противірусні препарати, спреї від закладеності носа.

окопні свічки

грілки для тіла хімічні

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський поскаржився, що його колишній продюсер Ігор Кондратюк нібито забирає значну частину його військової зарплати. Борг виник через те, що Козловський після завершення співпраці з продюсерром виконав на концерті свої старі пісні, права на які все ще належали Кондратюку.

Ігор Кондратюк у відповідь на звинувачення заявив, що на його користь, згідно виконавчого провадження, стягується лише 1/5 частина зарплатні Козловського.

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