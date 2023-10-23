Украинский певец, а ныне военнослужащий Виталий Козловский после скандала с бывшим продюсером Игорем Кондратюком попросил украинцев о помощи.

Накануне Виталий Козловский заявил, что больше не служит в Национальной гвардии, но пока не стал раскрывать, куда он переходит.

Но теперь Козловский на своей странице в Instagram показал фото с собратьями и срочно обратился за помощью к украинцам.

"Это ребята, вместе с которыми мы проходили боевую подготовку. Сейчас они на востоке на горячем направлении. Есть много потребностей, в закрытии которых им очень нужна помощь. Самая критическая необходимость сейчас - мощный квадроцикл для эвакуации раненых. Для его приобретения мы открыли сбор. Будем очень благодарны каждому, кто присоединится, потому что это цена жизни раненых ребят", - подчеркнул Виталий Козловский.

Виталий Козловский добавил, что еще есть список других актуальных потребностей защитников:

Шины 245/70×16 (болотные) – 2 шт.

Буржуйка – еще 2 шт.

Аптечка (IFAK) - 30 шт.

спальники (зимние) + каремат

лопата маленькая, лопата "американка"

гидратор (3 л) – 30 шт.

зимние вещи (флиска, термуха, перчатки, шапка, носки).

рюкзак (боевой) – 30 шт.

противовирусные препараты, спреи от заложенности носа.

окопные свечи

грелки для тела химические

Напомним, ранее Виталий Козловский посетовал, что его бывший продюсер Игорь Кондратюк якобы забирает значительную часть его военной зарплаты. Долг возник из-за того, что Козловский после завершения сотрудничества с продюсером исполнил на концерте свои старые песни, права на которые все еще принадлежали Кондратюку.

Игорь Кондратюк в ответ на обвинения заявил, что в его пользу, согласно исполнительному производству, взимается только 1/5 часть зарплаты Козловского.

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