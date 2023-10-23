Накануне Виталий Козловский заявил, что больше не служит в Национальной гвардии, но пока не стал раскрывать, куда он переходит.

Но теперь Козловский на своей странице в Instagram показал фото с собратьями и срочно обратился за помощью к украинцам.

"Это ребята, вместе с которыми мы проходили боевую подготовку. Сейчас они на востоке на горячем направлении. Есть много потребностей, в закрытии которых им очень нужна помощь. Самая критическая необходимость сейчас - мощный квадроцикл для эвакуации раненых. Для его приобретения мы открыли сбор. Будем очень благодарны каждому, кто присоединится, потому что это цена жизни раненых ребят", - подчеркнул Виталий Козловский.

помощь защитникам

Виталий Козловский добавил, что еще есть список других актуальных потребностей защитников:

  • Шины 245/70×16 (болотные) – 2 шт.
  • Буржуйка – еще 2 шт.
  • Аптечка (IFAK) - 30 шт.
  • спальники (зимние) + каремат
  • лопата маленькая, лопата "американка"
  • гидратор (3 л) – 30 шт.
  • зимние вещи (флиска, термуха, перчатки, шапка, носки).
  • рюкзак (боевой) – 30 шт.
  • противовирусные препараты, спреи от заложенности носа.
  • окопные свечи
  • грелки для тела химические

помощь защитникам

Напомним, ранее Виталий Козловский посетовал, что его бывший продюсер Игорь Кондратюк якобы забирает значительную часть его военной зарплаты. Долг возник из-за того, что Козловский после завершения сотрудничества с продюсером исполнил на концерте свои старые песни, права на которые все еще принадлежали Кондратюку.

Игорь Кондратюк в ответ на обвинения заявил, что в его пользу, согласно исполнительному производству, взимается только 1/5 часть зарплаты Козловского.

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