Накануне Виталий Козловский заявил, что больше не служит в Национальной гвардии, но пока не стал раскрывать, куда он переходит.
Но теперь Козловский на своей странице в Instagram показал фото с собратьями и срочно обратился за помощью к украинцам.
"Это ребята, вместе с которыми мы проходили боевую подготовку. Сейчас они на востоке на горячем направлении. Есть много потребностей, в закрытии которых им очень нужна помощь. Самая критическая необходимость сейчас - мощный квадроцикл для эвакуации раненых. Для его приобретения мы открыли сбор. Будем очень благодарны каждому, кто присоединится, потому что это цена жизни раненых ребят", - подчеркнул Виталий Козловский.
Виталий Козловский добавил, что еще есть список других актуальных потребностей защитников:
- Шины 245/70×16 (болотные) – 2 шт.
- Буржуйка – еще 2 шт.
- Аптечка (IFAK) - 30 шт.
- спальники (зимние) + каремат
- лопата маленькая, лопата "американка"
- гидратор (3 л) – 30 шт.
- зимние вещи (флиска, термуха, перчатки, шапка, носки).
- рюкзак (боевой) – 30 шт.
- противовирусные препараты, спреи от заложенности носа.
- окопные свечи
- грелки для тела химические
Напомним, ранее Виталий Козловский посетовал, что его бывший продюсер Игорь Кондратюк якобы забирает значительную часть его военной зарплаты. Долг возник из-за того, что Козловский после завершения сотрудничества с продюсером исполнил на концерте свои старые песни, права на которые все еще принадлежали Кондратюку.
Игорь Кондратюк в ответ на обвинения заявил, что в его пользу, согласно исполнительному производству, взимается только 1/5 часть зарплаты Козловского.
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