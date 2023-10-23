У себе в Instagram Віталій Козловський публічно звернувся до свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка та запропонував йому мирову.

"Всі ці роки ви відмовлялися від пропозицій особисто зустрітися і вирішити конфлікт. І звинувачували мене в тому, що я невдячний і пішов як негідник, не домовившись. Але ми з вами обидва знаємо, що це не так. Я намагався домовитись і на етапі припинення співпраці. І на етапі судів", — заявив Віталій Козловський.

Козловський наголосив, що з представниками продюсера вже частково дійшов до умов згоди, але Кондратюк нібито категорично відмовився зустрітися і зафіксувати домовленості особисто.

"Давайте як дорослі свідомі люди повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато і завершимо його по-людськи, уклавши мирову угоду. В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали", — звернувся Козловський до Кондратюка.

За його словами, мирова - це не про «забути борги». Вона має включати кілька пунктів: зустріч і домовленість, виплату коштів згідно рішень суду декількома (3-4) платежами впродовж 2 років з урахуванням обставин в країні, вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару.

"Моя пропозиція - ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЬ, говорити, підписувати мирову і припиняти цю ворожнечу. Давайте створимо кейс правового і етичного врегулювання питання авторських прав. Давайте будемо прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яке можливе між артистом і продюсером. А не уособленням ганебного срачу", — додав Віталій Козловський.

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