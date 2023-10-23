У себя в Instagram Виталий Козловский публично обратился к своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку и предложил ему мировую.

"Все эти годы вы отказывались от предложений лично встретиться и разрешить конфликт. И обвиняли меня в том, что я неблагодарный и ушел как негодяй, не договорившись. Но мы с вами оба знаем, что это не так. Я пытался договориться и на этапе прекращения сотрудничества. И на этапе судов", — заявил Виталий Козловский.

Козловский подчеркнул, что с представителями продюсера уже частично пришел к условиям согласия, но Кондратюк якобы категорически отказался встретиться и зафиксировать договоренности лично.

"Давайте как взрослые сознательные люди вернемся в ту точку, с которой конфликт был начат, и завершим его по-человечески, заключив мировое соглашение. В рамках договоренностей, которые представители уже когда-то начинали", — обратился Козловский к Кондратюку.

По его словам, мировая – это не о «забыть долги». Она должна включать несколько пунктов: встречу и договоренность, выплату средств согласно решениям суда несколькими (3-4) платежами в течение 2 лет с учетом обстоятельств в стране, решение вопроса о дальнейшем приобретении прав на отдельные песни из старого репертуара.

"Мое предложение - ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ, говорить, подписывать мировую и прекращать эту вражду. Давайте создадим кейс правового и нравственного урегулирования вопроса авторских прав. Давайте будем примером достойного и человечного завершения сотрудничества, которое возможно между артистом и продюсером. А не олицетворением позорного срача", – добавил Виталий Козловский.

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