Певец и военнослужащий Виталий Козловский рассказал, что украинцам ни в коем случае нельзя делать по отношению к нашим защитникам.

На своей странице в Instagram Виталий Козловский разместил фотографию вместе со своими побратимами, с которыми пережил страшный обстрел на передовой. Эти события и вдохновили певца на новую песню под названием "Навкруги".

"Это мои собратья. С ними я пережил то, что вылилось в песню «Навкруги». Я очень хочу, чтобы мы ни на миг не забывали, что военные – не статистика, не обезличенная линия фронта. Не живое воплощение мысли о том, что «война где-то там далеко», которая подсознательно подкрадывается к некоторым, кто в безопасности и в тылу", – пишет Виталий Козловский.

Виталий Козловский и четверо его побратимов провели адскую ночь в блиндаже, пока оккупанты 2,5 часа крыли позиции наших защитников снарядами.





"Каждый из них - Человек. Отдельная вселенная из мечт, опыта, намерений, переживаний. Этот человек жил своей жизнью, имел планы, семью, свое дело – и всем этим пожертвовал ради нашего светлого завтра. И этому человеку гораздо легче бороться и находиться в бесчеловечных условиях, постоянно чувствуя веру и поддержку, зная, насколько он нужен и какой крепкий тыл стоит за его спиной", – подчеркнул Виталий Козловский.



Певец добавил, что самое лучшее, что мы можем сделать – поддерживать защитников, помогать, донатить, верить.

"Худшее и самое страшное - проявить пренебрежение, забыть или быть равнодушным к защитникам. Это то, чего сегодня нельзя ни оправдать, ни простить”, – убежден Виталий Козловский.

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