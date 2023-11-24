Украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская опубликовала кадры, от которых сжимается сердце.

Ольга Сумская показала на своей странице в Инстаграм молодого красавца, воина, пишет Politeka.net.

Украинский защитник шлет приветы семье, дарит самым родным воздушные поцелуи, улыбается на камеру.

Ольга Сумская сообщила, что молодой Герой погиб. Мужчина отдал свою жизнь, защищая Украину от российских захватчиков.

«Лучшие сыновья Украины. Боль. Светлая память», - прокомментировала кадры с воином Ольга Сумская.

Ранее Ольга Сумская рассказывала, что помнит день полномасштабного вторжения РФ в Украину до мелочей.

Ольга Сумская убеждена, что, несмотря на страшную боль, поселившуюся в сердце каждого украинца, наш народ остается сильным.

«Поэтому крепче нужно обнять тех, кто рядом и сказать друг другу – мы победим! Верим в ВСУ», – говорила Ольга Сумская.

Также Ольга Сумская призвала молиться о украинских защитниках, которые сейчас на передовой борются за нашу Украину.

Ольга Сумская также публиковала печальное фото, сделанное в начале вторжения России в Украину.

На снимке Ольга Сумская, без косметики прически и заплаканная, в объятиях своего мужа – актера Виталия Борисюка.

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Виталий Козловский после пережитого на фронте обратился к украинцам.

Вкусно и недорого - Ольга Сумская дала волшебный рецепт блюда из пяти ингредиентов.

Также сообщалось, что Ольга Сумская подсказала, что добавить в пирог, чтобы он получился невероятно вкусным.