Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская обратилась к украинцам с важным призывом.

Ольга Сумская советует украинцам отказаться в этом году от новогодней елки, пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Ольга Сумская призвала: «Не покупай елку!».

Ольга Сумская советует украинцам потратить эти деньги на донаты для ВСУ.

Добавим, ранее Ольга Сумская рассказывала, что каждый день молится за украинских защитников и благодарит Бога за то, что видит солнце.

«Я молилась о наших военных, о наших ангелах, которые сегодня защищают украинскую землю. Не устаем все делать, не устаем их поддерживать, ведь им сегодня самое жаркое и тяжелое», - отметила ольга Сумская в эфире телемарафона.

Ольга Сумская уверена, что Украина победит российских захватчиков и призвала украинцев помогать ВСУ, делать все, чтобы приблизить победу и не отчаиваться.

«Я просто уверяю вас, украинцы, победа не за горами. Не падать духом! Держитесь! И верить в нашу победу!", - говорила Ольга Сумская.

По словам Ольги Сумской, к ней подходят переселенцы, и она плачет вместе с ними. Однажды к Сумской подошел мальчик из Бахмута и спросил, сможет ли он вернуться.

«Я разрыдалась, обняла его и заверила, что все будет хорошо. Иначе и быть не может», - отмечала Ольга Сумская.

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