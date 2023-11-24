Українська співачка Оля Полякова не стримала емоцій з приводу того, що старша донька може зробити її бабусею.

Коли Оля Полякова народила свою старшу доньку Машу, її мамі було 43 роки. Зараз Олі Поляковій 44, але, як виявилося, бути бабусею вона ще зовсім не хоче.

«Ні. Яка бабуся? Мені 23 роки. Ні, я про це не думаю. Це тупість», - емоційно відреагувала Оля Полякова на питанна Слави Дьоміна, чи замислювалася вона над тим, що скоро її статус в родині може змінитися і вона стане бабусею.

Полякова також запевнила, що Маша розумна дівчина і дітей поки не планує.

«Моя дитина не збираєтсья робити з мене бабусю, а якщо збирається, то «Збирай монатки, Машо. Ніякої квартири ти в Бостоні не получиш. Будеш сама розбиратися. Бабусею вона мене зробить! Я тобі зроблю!»», - жартівливо звернулася Полякова до своєї старшої доньки.

Оля Полякова також розповіла, що її донька дуже талановита і організувала нову музичну групу. Крім того, старша донька Олі Полякової сама поступила в Берклі.

«Вона дуже класна, самостійна і дуже талановита. По-перше, вона сама поступила в Берклі. Якщо ви погуглите, то зрозумієте, що це найкращий музичний вуз у світі. Туди сто тисяч людей вступають, а беруть тільки тисячу. Конкурс просто фантастичний. Вона не просто поступила, вона ще й вибила стипендію. Вона крута», - каже Оля Полякова про свою старшу доньку.

За словами Полякової, в очікуванні зимової сесії її донька зібрала свою групу – вони грають панк-рок.

Група старшої доньки Олі Полякової записали україномовні пісні і вже дають перші концерти.

Останні новини України:

Доньку Олі Полякової терміново забрали в лікарню - що сталося.

Також повідомлялось, що Оля Полякова похизувалася, як тепер виглядає її розкішний маєток.

Нагадаємо також, як зараз виглядає донька зірки "Квартал 95" Кошового, з якою батькам нелегко.