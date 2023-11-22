Оля Полякова прийшла у такий захват від побаченого, що миттєво вирішила поділитися емоціями зі своїми шанувальниками.

Українська співачка Оля Полякова мешкає і у великій квартирі у самому центрі Києва, і у великому заміському будинку, який знаходиться недалеко від столиці.

Цей маєток Оля Полякова побудувала разом зі своїм чоловіком і на його території є все, про що можна тільки міряти. Починаючи від басейну і озера і закінчуючи власною фермою, причалом, сироварнею, будиночком для гостей і великим особняком з дерева.

Саме тут Оля Полякова ділиться з шанувальниками секретами приготування своїх страв, розповідаючи, яке тісто буде ідеальним, і чим саме можна порадувати коханого чоловіка.

А також зустрічає гостей і відпочіває від концертів.

І от сьогодні до Олі Полякової завітала надзвичайна і дуже гарна гостя – зима. Територію маєтку Олі Полякової вкрив шар пухнастого, білого снігу.

«Яка краса! Боже, як це круто… Реальна зима. Боже, я так люблю це. Подивіться, це ж казка якась!», - прокоментувала Оля Полякова кадри свого засніженого маєтку.

Вийшовши на вулицю, Оля Полякова пройшлася територію, заодно показавши причал, басейн, веранду.

«А тепло як!,», - дивувалася Полякова, радіючи першому снігу.

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