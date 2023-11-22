Оля Полякова пришла в такой восторг от увиденного, что мгновенно решила поделиться эмоциями со своими поклонниками.

Украинская певица Оля Полякова проживает и в большой квартире в самом центре Киева, и в большом загородном доме, который находится недалеко от столицы.

Это имение Оля Полякова построила вместе со своим мужем и на его территории есть все, о чем можно только мерить. Начиная от бассейна и озера и заканчивая собственной фермой, причалом, сыроварней, домом для гостей и большим особняком из дерева.

Именно здесь Оля Полякова делится с поклонниками секретами приготовления своих блюд, рассказывая, какое тесто будет идеальным, и чем можно порадовать любимого мужчину.

А также встречает гостей и отдыхает от концертов.

И вот сегодня к Оле Поляковой пришла необычная и очень красивая гостья – зима. Территорию имения Оли Поляковой укрыл слой пушистого белого снега.

"Какая красота! Боже, как это круто… Реальная зима. Боже, я так люблю это. Посмотрите, это сказка какая-то!», - прокомментировала Оля Полякова кадры своего заснеженного поместья.

Выйдя на улицу, Оля Полякова прошлась по территории, заодно показав причал, бассейн, веранду.

«А тепло как!», – удивлялась Полякова, радуясь первому снегу.

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Оля Полякова ошеломила своим весом.

Также напомним, что Оля Полякова рассказала, как омолаживает лицо.

Кроме того, Оля Полякова делилась секретами крепкого и счастливого брака.