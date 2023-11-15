Наразі доньці Євгена Кошового 15 років, пише Politeka.net.
Дочка зірки «Квартал 95» встигла засвітитися у серіалі, брала участь у «Ліга сміху», «Розсміши коміка», «Голос. Діти».
2019-го року під час участі у «Голос. Діти» Кошова заспівала пісню Fall in Line американської співачки Христини Агілери. До учасниці повернулись усі судді. Тоді Варвара Кошова обрала команду Джамали.
Раніше, 2016-го року, Кошова на «Голос. Діти» обрала команду Потапа.
Наразі Варвара Кошова не планує більше навчатися в Україні.
Після 10 класу дівчина хоче навчатися у Польщі та вже активно вчить польську мову.
А ось вчитися Варвара планує не в Україні, а за кордоном, а саме у Польщі. Дівчина вже почала активно вивчати польську мову.
«Хоче туди. Вибирає між трьома університетами. Хоче вокал, акторська майстерність", - розповідав про плани доньки Євген Кошовий.
Актор не приховує, що із Варварою не завжди легко.
«У неї немає стопу: „Я хочу, я хочу, я хочу”», - казав Євген Кошовий про Варвару.
У таких випадках Євген Кошовий закликав дочку зупинитися та з трьох «хочу» залишити одне.
«.. Вона розуміє, що зараз заробіток не такий, як був раніше. Були нелегкі стосунки. І не тільки зі мною, з мамою теж", - розповідав Кошовий в одному зі своїх інтерв'ю.
За його словами, такий період тривав кілька років – «перехідний вік».
На своїй сторінці в Інстаграм дочка Євгена Кошового, як правило, позує з дорослим макіяжем і любить виглядати старше за своїх 15-ти років.
Траплялося навіть таке, що Варвара Кошова йшла з дому всупереч заборонам мами.
«Я все одно їхала до друзів, до компанії. Я казала, куди йду, мені мама все одно дзвонила, вона хвилювалася. Я їй відповідала, що з друзями, не чіпай мене, будь ласка, буду вдома о 20:00. Щоправда, іноді запізнювалася, але поверталася до дев'ятої вечора», - розповідала Кошова.
Зараз на своїй сторінці в Інстаграм донька Євгенія Кошового, як правило, позує з дорослим макіяжем і любить виглядати старше за свої 15 років.
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