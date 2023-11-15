Зірка «Квартал 95» та актор Євген Кошовий не приховує, що стосунки зі старшою дочкою Варварою не можна назвати ідеальними.

Наразі доньці Євгена Кошового 15 років, пише Politeka.net.

Дочка зірки «Квартал 95» встигла засвітитися у серіалі, брала участь у «Ліга сміху», «Розсміши коміка», «Голос. Діти».

2019-го року під час участі у «Голос. Діти» Кошова заспівала пісню Fall in Line американської співачки Христини Агілери. До учасниці повернулись усі судді. Тоді Варвара Кошова обрала команду Джамали.

Раніше, 2016-го року, Кошова на «Голос. Діти» обрала команду Потапа.

Наразі Варвара Кошова не планує більше навчатися в Україні.

Після 10 класу дівчина хоче навчатися у Польщі та вже активно вчить польську мову.

А ось вчитися Варвара планує не в Україні, а за кордоном, а саме у Польщі. Дівчина вже почала активно вивчати польську мову.

«Хоче туди. Вибирає між трьома університетами. Хоче вокал, акторська майстерність", - розповідав про плани доньки Євген Кошовий.

Актор не приховує, що із Варварою не завжди легко.

«У неї немає стопу: „Я хочу, я хочу, я хочу”», - казав Євген Кошовий про Варвару.

У таких випадках Євген Кошовий закликав дочку зупинитися та з трьох «хочу» залишити одне.

«.. Вона розуміє, що зараз заробіток не такий, як був раніше. Були нелегкі стосунки. І не тільки зі мною, з мамою теж", - розповідав Кошовий в одному зі своїх інтерв'ю.

За його словами, такий період тривав кілька років – «перехідний вік».

На своїй сторінці в Інстаграм дочка Євгена Кошового, як правило, позує з дорослим макіяжем і любить виглядати старше за своїх 15-ти років.

Траплялося навіть таке, що Варвара Кошова йшла з дому всупереч заборонам мами.

«Я все одно їхала до друзів, до компанії. Я казала, куди йду, мені мама все одно дзвонила, вона хвилювалася. Я їй відповідала, що з друзями, не чіпай мене, будь ласка, буду вдома о 20:00. Щоправда, іноді запізнювалася, але поверталася до дев'ятої вечора», - розповідала Кошова.

Зараз на своїй сторінці в Інстаграм донька Євгенія Кошового, як правило, позує з дорослим макіяжем і любить виглядати старше за свої 15 років.

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