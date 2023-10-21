Актор Євген Кошовий з "Квартал 95" розповів про старшу доньку Вару, за якою бігають уже наречені. Про це зірка поділився в ефірі 1+1.

Зірка поділився, що 15-річна дочка Варя зараз активно вчить польську мову. Як виявилося, дочка Євгена хоче вступити до польського університету та обирає один із трьох варіантів. За словами Кошового, вона хоче здобути акторську освіту.

"Вже давно ганяю наречених. Вже десь півтора роки. Вони всі знають, хто що та як, але вони того не бояться", - розповів Кошовий.

Варто зазначити, Євген Кошовий – успішний український артист. Зірка має дружину Ксенію, від якої народилися дві дочки. Ксенія, як і зірковий чоловік, активно веде Інстаграм. А нещодавно зірка привітала всіх із Днем Незалежності України.

"Вони думали зламати нас за три дні, але об'єднали НАС на багато років уперед. Слава України. Слава ВСУ. Слава НацГвардії. Слава всім, хто захищає нашу Країну від окупанта і тим, хто в цьому допомагає їм. Україна обов'язково переможе. PS наступного року святкую свій День народження у нашому Криму, у моїй рідній Українській Ялті", - розповіла зірка під публікацією.

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