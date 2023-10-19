Звезды "Квартала 95" решили поддержать Израиль песней "Червона калина" и теплыми словами из-за военных действий, которые происходят в регионе. Видео опубликовали артисты на своем ютуб-канале.

"Главный раввин Украины Моше Асман на днях опубликовал твит. На первом фото его внуки в Киеве прячутся от российских ракет в первые дни вторжения. А на втором они же прячутся уже от ракет ХАМАС в Израиле. Террористические организации разные, но у них одна цель: хаос, смерть и страдания. Мы точно знаем, зло будет уничтожено, в какой бы точке мира оно бы не находилось. И израильская и украинская земли будут освобождены от навалы нелюдей-террористов", - сказал Евгений Кошевой со своим соведущим, а также показал исполнение звезд "Квартал 95" "Червоної калини" на иврите.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ребят, спасибо за Израиль... Удачи и победы нам и вам!",

"Тода раба! Девочки, спасибо за поддержку! Вы - невероятные, мы - одна большая семья! Обнимаем!!!",

"Это так красиво! Спасибо Израилю за поддержку!",

"Меня, ветерана, инвалида ЦАХАЛ...пробило до слёз....",

"Девченки молодцы! Слава Украине!",

"Необычайно красивый язык. Сочувствуем Израилю и Украине, желаем скорейшей победы".

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