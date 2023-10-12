Шоумен, актер, телеведущий и художественный руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой ответил на критику и признался, за что и кого хочет убить.

Евгений Кошевой считает «Квартал 95» своим долгом, шансом, который ни в коем случае нельзя бросать.

«Я никогда не хотел взять паузу в Квартале. Я считаю, что это моя обязанность. Если дали такой шанс, его не нужно упускать, его нужно до конца крутить», - рассказал Кошевой в интервью Славе Демину.

Евгений Кошевой также признался, что когда-то у него была мечта – до 70 лет заработать какой-то капитал, уехать в Грецию и, сидя на первой линии, курить сигару, расчесывать дреды и наслаждаться сиестой.

Также звезда «Квартал 95» Кошевой ответил на вопрос, не устал ли он от юмора. По мнению Евгения Кошевого, юмор сейчас совсем другой, а, приезжая на фронт, он понимает, что не просто не устал, а словно только родился и начинает все осознавать.

«И когда видишь их глаза, думаешь: «Я когда приеду, еще больше буду работать». Насколько это возможно. Надо ездить, чтобы видеть, кто тебя защищает, где они защищают, в каких условиях они живут, всего им хватает или нет. Надо с ними общаться» , – говорит Евгений Кошевой.

Отвечая на вопрос, не обижаются ли защитники на тех, кто в тылу развлекается, танцует, Евгений Кошевой отметил, что всему есть своя мера.

«Я сейчас готов убить тех, кто доставал свои крутые мотоциклы, Феррари, Порше и разную хрень. Ты знаешь, что я любил такие тачки, ты знаешь, что они у меня тоже были, но тогда было не такое время. И когда твой ребенок вздрагивает при первом «ЖжжжжЖ!», то просто хочется продырявить хотя бы бензобак» , – признался Кошевой.

Также Евгений Кошевой ответил на критику по поводу уже «не смешного» Квартал 95. Тем, кому что-то не нравится Кошевой рекомендует просто не смотреть «Квартал 95»:

«Если не смешной, не смотрите. Зачем вы свою детскую психику нарушаете. Не смотрите! Смотрите другое. Политические ток-шоу, если вы так осведомлены в политике и юморе, идите на «Самый умный».

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