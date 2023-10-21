Актер Евгений Кошевой из "Квартал 95" рассказал о старшей дочери, за которой уже бегают женихи.

Актер Евгений Кошевой из "Квартал 95" рассказал о старшей дочери Варе, за которой бегают уже женихи. Об этом звезда поделился в эфире 1+1.

Звезда поделился, что 15-летняя дочь Варя сейчас активно учит польский язык. Как оказалось, дочь Евгения хочет вступить в польский университет и выбирает один из трех вариантов. По словам Кошевого, она хочет получить актерское образование.

"Уже давно гоняю женихов. Уже где-то полтора года. Они все знают, кто что и как, но они того не боятся", - рассказал Кошевой.

Стоит отметить, Евгений Кошевой - успешный украинский артист. У звезды есть жена Ксения, от которой родились двое дочерей. Ксения, как и звездный муж, активно ведет Инстаграм. А недавно звезда поздравила всех с Днем Независимости Украины.

"Они думали сломать нас за три дня, но объединили НАС на много лет вперед. Слава України. Слава ВСУ. Слава НацГвардии. Слава всем, кто защищает нашу Страну от оккупанта и тем, кто в этом помогает им. Украина обязательно победит. P.S. В следующем году праздную свой День рождения в нашем Крыму, в моей родной Украинской Ялте", - рассказала звезда под публикацией.

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