Студия "Квартал 95" во главе с Евгением Кошевым снова нарвалась на критику от украинцев.

В ноябре состоится премьера шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 2". В "Квартал 95" уже показали постер с лицами Евгения Кошевого, Ирины Сопонару и Станистова Боклана, но проект еще до выхода вызвал негативную реакцию украинцев.

В частности, блогер Татьяна Микитенко (Рагулівна) в своем Telegram-канале обратила внимание на название нового шоу от "Квартал 95", в котором спекулируют словами "волонтерский десант."

"Да б**. Дайте координаты их высадки. Тамошние сборы-донаты это прекрасно. Замечание к названию. Потому что это та же история как с "экономическим, спортзальным, дачным, пищевым, госслужебными" фронтами. То же смещение акцента и желание примазаться к тому, кем они не являются. Особенно учитывая украинофобный шлейф 95-го Квартала", — заявила Татьяна Микитенко.

Украинцы в комментариях также возмутились таким названием и негативно отзываются и о других проектах студии "Квартал 95":

"Сегодня видел отрывок байрактар ​​ньюс. Мне кажется, что они прям специально делают так, чтобы выглядело омерзительно по максимуму";

"Представляю, сколько фотошопа нужно было, чтобы Кошевой в постер влез";

"Никогда не смотрел 95 квартал, хорошо что не регион😁 Для меня это всегда были тупые шутки, как в квк, все ржут, а я себе начинаю разбирать шутку, чтобы найти там повод для смеха. А их байрактарнюз вообще трэш, сами пошутили, сами поржали и еще закадровый смех вставили как в 90-х-начало 00. Не знаю, как это по-украински - сам шучу, сам торчу 🤦‍♂️".

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