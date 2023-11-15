Звезда «Квартал 95» и актер Евгений Кошевой не скрывает, что отношения со старшей дочерью Варварой нельзя назвать идеальными.

Сейчас дочери Евгения Кошевого 15 лет, пишет Politeka.net.

Дочь звезды «Квартал 95» успела засветиться в сериале, принимала участие в «Лига смеха», «Рассмеши комика», «Голос. Дети».

В 2019-м году во время участия в «Голос. Дети» Кошевая спела песню Fall in Line американской певицы Кристины Агилеры. К участнице повернулись все судьи. Тогда Варвара Кошевая выбрала команду Джамалы.

Ранее, в 2016-м году, Кошевая на «Голос. Дети» выбрала команду Потапа.

Сейчас Варвара Кошевая не планирует больше учиться в Украине.

После 10 класса девушка хочет учиться в Польше и уже активно учит польский язык.

А вот учиться Варвара планирует не в Украине, а за границей, а именно в Польше. Девушка уже начала активно учить польский язык.

«Хочет туда. Выбирает между тремя университетами. Хочет вокал, актерское мастерство", - рассказывал о планах дочери Евгений Кошевой.

Актер не скрывает, что с Варварой не всегда легко.

"У нее нет стопа: "Я хочу, я хочу, я хочу"», - говорил Евгений Кошевой о Варваре.

В таких случаях Евгений Кошевой призывал дочь остановиться и из трех «хочу» оставить одно.

«.. Она понимает, что сейчас заработок не такой, как был раньше. Были нелегкие отношения. И не только со мной, с мамой тоже", - рассказывал Кошевой в одном из своих интервью.

По его словам, такой период длился несколько лет – «переходной возраст».

Случалось даже такое, что Варвара Кошевая уходила из дома вопреки запретам мамы.

«Я все равно ехала к друзьям, в компанию. Я говорила, куда иду, мне мама все равно звонила, она волновалась. Я ей отвечала, что с друзьями, не трогай меня, пожалуйста, буду дома в 20:00. Правда, иногда опаздывала, но возвращалась к девяти вечера», - рассказывала Кошевая.

Сейчас на своей странице в Инстаграм дочь Евгения Кошевого, как правило, позирует со взрослым макияжем и любит выглядеть старше своих 15-ти лет.

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