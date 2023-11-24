Про те, що сталося розповіла сама Оля Полякова, пише Politeka.net. Причина госпіталізації Маші виявилася доволі серйозною.

«В неї пішов з жовчного камінь, її забрали в лікарню», - розповіла Полякова в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Доньку Олі Полякової госпіталізували прямо напередодні її власного концерту – Маша має свою музичну групу.

Виступ опинився під загрозою зриву, але донька Олі Полякової прийняла радикальне рішення.

«Вона сказала, що їй треба на концерт і її відпустили на дві години», - каже Полякова про «втечу» Маші з лікарні.

За словами Полякової, вона, казала доньці, мовляв, куди ти їдеш, але дівчина знала, що відповісти.

«А вона мені: «А ти?». І що я їй маю сказати? Я при будь-якому своєму діагнозі встію і їду до людей», - зазначила Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова сама опинилася під крапельницями. За словами співачки, були проблеми «по-жіночому», постало питання щодо операції, але, на щастя, все минулося.

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